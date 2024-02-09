Ankaragücü, Christian Bassogog'u transfer etti - Son Dakika
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Ankaragücü, Christian Bassogog'u transfer etti

Ankaragücü, Christian Bassogog\'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Kamerunlu kanat oyuncusu Christian Bassogog'u 1.5 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Bassogog, daha önce Çin Süper Ligi'nde forma giymiş ve son olarak Shanghai Shenhua'da oynamıştı. Ankaragücü, ara transfer döneminde kadrosuna Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips, Kazımcan Karataş ve Bassogog'u dahil etti.

09.02.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Kamerunlu kanat oyuncusu Christian Bassogog'u transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

2017'den bu yaba Çin Süper Ligi'nde forma giyen Bassogog, son olarak Shanghai Shenhua'da oynadı.

MKE Ankaragücü, ara transer döneminde kadrosuna Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips, Kazımcan Karataş ve son olarak Bassogog'u dahil etti.

Kaynak: AA

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