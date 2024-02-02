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Ankaragücü ile Sivasspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Ankaragücü ile Sivasspor Berabere Kaldı

Ankaragücü ile Sivasspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile EMS Yapı Sivasspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti. Maçta birçok gol fırsatı yakalansa da her iki takım da gol atmayı başaramadı.

02.02.2024 19:07
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Stat: Eryaman

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Samet Çavuş

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Atakan Çankaya), Tolga Ciğerci, Morutan (Dk. 73 Chatzigiovanis), Pedrinho, Cephas (Dk. 58 Saponara), Sowe (Dk. 73 Bajic)

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Poungouras, Appindangoye, Camara, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş (Dk. 89 Emre Gökay), Bartuğ Elmaz (Dk. 81 Burak Kapacak), İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 75 N'Jie), Kvet, Manaj

Sarı kartlar: Dk. 39 Poungouras, Dk. 82 Alaaddin Okumuş (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 50 Cephas, Dk. 89 Hanousek (MKE Ankaragücü)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile EMS Yapı Sivasspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.

57. dakikada Alaaddin Okumuş, son çizgide topu penaltı noktasının önündeki Emrah Başsan'a çıkardı. Emrah'ın röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpasın önündeki Saponara'nun kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

79. dakikada Saponara'nun ceza sahasına ortasında ceza yayı içerisinde son anda topa dokunan Bajic'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

87. dakikada İbrahim Akdağ'ın ara pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Alaaddin Okumuş'un şutunda, kaleci Bahadır topu soluna uzanarak kurtardı.

Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankaragücü ile Sivasspor Berabere Kaldı - Son Dakika


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