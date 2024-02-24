Ankaragücü, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ankaragücü, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

Ankaragücü, Kayserispor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Ankaragücü arasında oynanan maçta Ankaragücü, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayarak galibiyete ulaştı. Maçta Bassogog ve Efkan Bekiroğlu'nun attığı gollerle Ankaragücü, üç puanı hanesine yazdırdı.

24.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını Ankaragücü 2-0'lık skorla önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Boa Morte'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağ üst köşeden dışarı çıktı.

19. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Nazon'un köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

45. dakikada Tolga'nın savunmanın arkasına attığı sağ kanatta topla buluşan Bassogog'un ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ancak pozisyona ofsayt kararı verildi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla hakem Turgut Doman golü verdi. 0-1

45+4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Chatzigiovanis'un pasında topu alan Efkan Berkiroğlu'nun, kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian Jeanvier, Arif, Carole, Kartal, Boa Morte, Bourabia, Cardoso, Ramazan, Nazon

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Ackah, Shukurov, Eray, Mane, Talha, Bahoken

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Pedrinho, Bassogog, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Ali Sowe

Yedekler: Ertaç, Arda, Kazımcan, Hayrullah, Saponara, Flips, Kaan, Cephas, Morutan, Bajic

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Bassogog (dk. 45), Efkan Bekiroğlu (dk. 45+2) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Arif, Boa Morte, Ramazan (Kayserispor)i Ali Sowe, Atakan (Ankaragücü) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Ankaragücü, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:50:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ankaragücü, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement