Ankaragücü'nden Bandırmaspor Maçı Öncesi Umutlu Açıklamalar - Son Dakika
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Ankaragücü'nden Bandırmaspor Maçı Öncesi Umutlu Açıklamalar

Ankaragücü basın sözcüsü, Bandırmaspor maçından güzel bir sonuç beklediklerini belirtti.

23.09.2024 17:17
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün basın sözcüsü Mehmet Hakkı Şanal, "Önümüzdeki hafta Teksüt Bandırmaspor maçından güzel bir sonuçla dönersek, taraftarımızla bütünlük içinde yolumuza mutlu bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Şanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 6. haftasında konuk ettikleri Sakaryaspor'u 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Geleceğe daha umutla baktıklarını belirten Şanal, yeni teknik ekiple daha koordinasyonlu çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerine dikkati çeken Şanal, "Bu süreçte kaybedilen puanlarımız oldu. 1. Lig'e baktığımızda rakiplerimiz de kaybetti. Yeni anlaştığımız hocamız Kenan Koçak'ın biraz zamana ihtiyacı var. Takımı ve ligi daha iyi tanıması, rakip takımları daha iyi analiz etmesi için zamana da ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta Teksüt Bandırmaspor maçından güzel bir sonuçla dönersek, taraftarımızla bütünlük içinde yolumuza mutlu bir şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

"Sportif başarı geldikten sonra bu tür gönül kırgınlıkları ortadan kalkacaktır"

Mehmet Hakkı Şanal, yeni teknik direktör Kenan Koçak'ın güzel bir başlangıç yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sakaryaspor'un birtakım sıkıntıları olsa da güzel bir takım oluşturmuşlar. Sahada beklediğimizden daha iyi bir Sakaryaspor gördük. Bakıldığında Sakaryaspor hiç yenilmemişti. Sakaryaspor karşısında üç puanla ayrılmak bizim için güzel bir motivasyon oldu. Taraftar mutlu olmak istiyor. Galibiyet görmek istiyor. Biz de bunun için gerekli çalışmaları yapacağız. Sportif başarı geldikten sonra bu tür gönül kırgınlıkları ortadan kalkacaktır."

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Kenan Koçak, Ankaragücü, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü'nden Bandırmaspor Maçı Öncesi Umutlu Açıklamalar - Son Dakika

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