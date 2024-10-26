Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Emir Eray Eyisoy, Güner Mumcu Taştan
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer, Mert Çetin, Osman Çelik, Schulz (Dk. 74 Alper Uludağ), Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren (Dk. 86 Cem Tuna Türkmen), Efkan Bekiroğlu, Rotariu (Dk. 87 Saponara), Varga (Dk. 86 İsmail Çokçalış), Bajic (Dk. 66 Cephas)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Vukovic), Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Pedrinho (Dk. 82 Ahmet Sağat), Barış Alıcı (Dk. 46 Beridze), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 69 Mesut Can Tunalı), Mendes, Oğulcan Çağlayan
Goller: Dk. 14 Rotariu, Dk. 28 Bajic, Dk. 75 Cephas, Dk. 88 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 23 Oğulcan Çağlayan, Dk. 56 Beridze (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Barış Alıcı, Dk. 77 Tarkan Serbest (Kocaelispor), Dk. 56 Tolga Ciğerci, Dk. 77 Alper Uludağ, Dk. 90+6 Saponara (MKE Ankaragücü)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında lider Kocaelispor'u 4-2 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Ankaragücü'nden Kocaelispor'a Şok Yenilgi - Son Dakika
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