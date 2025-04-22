Ankaragücü'nden Yıldırım Mert Çetin Açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, stoper oyuncularından Yıldırım Mert Çetin'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Yıldırım Mert Çetin, halsizlik şikayeti ile kulüp doktorumuza başvurmuş ve tedavi süreci başlamıştır. Basında yer alan, futbolcumuzun kadro dışı bırakıldığına dair haberler gerçek dışı olup sağlık ekibimizin tavsiyesi üzerine tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamış bu nedenle takımımızla birlikte çalışmalara katılamamıştır." ifadeleri kullanıldı.