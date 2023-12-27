Ankaragücü\'nün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi

Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçında sahaya girerek hakem Halil Umut Meler’e yumrukla saldıran Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Tutuksuz yargılanacak Koca, cezaevinde 15 gün kalmış oldu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 11 Aralık'ta Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan Süper Lig'in 15. hafta maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Koca'nın beraberindeki iki kişi de yere düşen Meler'in kafasını tekmelemişti.

Olayın ardından Koca dahil üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ankara'daki başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede Koca hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme'; diğer tutuklular Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'yasak alanlara girme' suçlarından ceza talep edilmişti.

Koca, tutuklanmasının ardından Ankaragücü'ndeki başkanlık görevinden istifa etmişti.