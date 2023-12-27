 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakeme saldıran eski başkan Faruk Koca, cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Koca, 15 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Olayın ardından Koca dahil üç kişi tutuklanmıştı.

Ankaragücü\'nün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi
27.12.2023 - 15:06,
Abone Ol

Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçında sahaya girerek hakem Halil Umut Meler’e yumrukla saldıran Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Tutuksuz yargılanacak Koca, cezaevinde 15 gün kalmış oldu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 11 Aralık'ta Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan Süper Lig'in 15. hafta maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Koca'nın beraberindeki iki kişi de yere düşen Meler'in kafasını tekmelemişti.

Olayın ardından Koca dahil üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ankara'daki başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede Koca hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme'; diğer tutuklular Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'yasak alanlara girme' suçlarından ceza talep edilmişti.

Koca, tutuklanmasının ardından Ankaragücü'ndeki başkanlık görevinden istifa etmişti.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Halil Umut Meler, Faruk Koca, Ankaragücü, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi - Son Dakika

BBC

16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53
Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı

Son Dakika
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:54:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement