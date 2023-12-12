Faruk Koca\'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü\'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca'nın istifası sonrası yeni başkan seçildi.
Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, "Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir" denildi.
Süper Lig'deki MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, görevinden istifa etti.
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