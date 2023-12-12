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Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu - Son Dakika
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Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca'nın istifası sonrasında İsmail Mert Fırat başkanlığa getirildi.

12.12.2023 - 22:43,  Güncelleme: 23:12
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca'nın istifası sonrası yeni başkan seçildi.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa getirdi.

OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, "Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir" denildi.

Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

FARUK KOCA İSTİFA ETTİ

Süper Lig'deki MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, görevinden istifa etti.

Faruk Koca\'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü\'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu - Son Dakika
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