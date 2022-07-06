Ankaragücü'nün yeni transferi Oğuz Ceylan, Süper Lig'in üst sıraları için iddialı Açıklaması - Son Dakika
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Ankaragücü'nün yeni transferi Oğuz Ceylan, Süper Lig'in üst sıraları için iddialı Açıklaması

06.07.2022 11:15
Ankaragücü'nün yeni transferi Oğuz Ceylan, Süper Lig'in üst sıraları için iddialı Açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübünden Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü'ne transfer olan defans oyuncusu Oğuz Ceylan, sezona iyi başlamaları halinde ligi üst sıralarda tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübünden Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü'ne transfer olan defans oyuncusu Oğuz Ceylan, sezona iyi başlamaları halinde ligi üst sıralarda tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük camiaya geldiğinin farkında olduğunu ve tesise geldiğinde bunu hissettiğini dile getirdi.

Süper Lig'de kalıcı, yukarılarda hedefi olan bir kulüp olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını aktaran Oğuz, "Geçen seneden kalan arkadaşlarımız bizleri çok iyi karşıladı. Çok güzel arkadaşlık ortamı var gerçekten. Bizler de onlara ayak uyduruyoruz. Hep beraber birbirimize alışıyoruz. Daha gelecek arkadaşlarımız da var. Arkadaşlık bütünlüğünü oluşturduğumuz zaman bunun bence ligde meyvesini yiyeceğiz." dedi.

Oğuz, yeni sezonun zor geçeceğini vurgulayarak, "Rakip takımlar daha erken başladılar. Daha hazır şekilde girecekler lige. Tabii verecekleri performans çok önemli. Onların değil bizim ne yapabileceğimiz de önemli. Biz iyi işler yaparsak, ilk baştan güzel galibiyetler alırsak, ligi üst sıralarda tamamlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Ülkemizin altyapıya bakış açısı değişmediği sürece futbolcu çıkaracağımızı düşünmüyorum"

Oğuz, Türkiye'deki kulüplerin altyapıya bakış açısının da 15 yıl önceki gibi devam ettiğini ve Türk futbolunun gelişmesi için bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

Altyapıdan yetişen futbolcularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oğuz, "14-15 yıl önce altyapıdaydım. Aynı sistem ve 15 yıl sonra da aynı sistem. Değişen hiçbir şey yok. Ülkemizin altyapıya bakış açısı değişmediği sürece futbolcu çıkaracağımızı düşünmüyorum. Aynı sistem, aynı kafayla gideriz diye düşünüyorum. Bunu bence büyüklerimizin düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü'nün yeni transferi Oğuz Ceylan, Süper Lig'in üst sıraları için iddialı Açıklaması - Son Dakika

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