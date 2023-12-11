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Ankaragücü, Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi - Son Dakika
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Ankaragücü, Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Morutan'ın golüyle öne geçen Ankaragücü, ilk yarıyı üstünlükle kapattı.

Ankaragücü, Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi
11.12.2023 - 21:11,  Güncelleme: 21:13
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Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Efkan Bekiroğlu, Cephas, Morutan, Sowe

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala, Varesanovic, Sauerbeck, Zeqiri, Minchev

Gol: Dk. 14 Morutan (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 7 Cephas, Dk. 40 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 34 Emirhan Topçu, Dk. 40 Zeqiri (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

8. dakikada Shelvey'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasına gelen topa Emirhan Topçu'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

10. dakikada Sowe'un attığı gol VAR kararıyla iptal edildi. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. VAR uyarısıyla kenara gelen hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledi ve Cephas'ın topu eliyle kazandığını tespit ederek golü iptal etti.

14. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ali Kaan Güneren'le verkaç yaparak ceza yayının önüne kadar gelen Morutan, plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

44. dakikada Sowe'un ceza yayının önünden çektiği şutta top az farkla auta gitti.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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