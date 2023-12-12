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Ankaragücü Taraftarları Faruk Koca'nın Arkasında

MKE Ankaragücü taraftarları, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atılması sonucu istifa eden Faruk Koca'ya destek verdi. Taraftarlar, Beştepe Tesisleri önünde toplanarak Koca'ya destek tezahüratları yaptı. Taraftar grupları, Koca'nın hakem hatalarına karşı tepkisini desteklediklerini ve başkanlarının arkasında olduklarını açıkladı. Ayrıca, taraftarların Tandoğan Tesisleri'nde oturma eylemi başlatacağı belirtildi.

Ankaragücü Taraftarları Faruk Koca\'nın Arkasında
12.12.2023 - 20:51,
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MKE Ankaragücü taraftarları, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası kulüp başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca'nın arkasında olduklarını belirtti.

Beştepe Tesisleri önünde toplanan taraftarlar, "İyi gününde, kötü gününde. Hep beraberiz, Ankaragüçlüyüz" ve "İmparator Faruk Koca" tezahüratlarında bulundu.

Taraftar grupları yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve hakem hatalarından şikayetçi kulüplerin bile Koca'ya sosyal medyadan saldırdığını savunarak, "Başkanımız, elindeki düdükleri silah gibi kullanan hakemlere karşı, kulübümüz ve camiamızın hakları adına ölçülülük sınırı aşılmışsa da sonuna kadar mücadele etmiş ve bizim gözümüzde, olmasını hiç istemesek de tepkisini göstermiştir. Bu olay umut ediyoruz ki futbol tarihimizde milat olur ve hakları yenen tüm camialar, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) suçlarını başkanımız Faruk Koca üstünden aklamaya çalışmazlar. Ankaragücü taraftarları olarak başkanımız ve armamızın arkasında olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ankaragücü taraftarlarının, yarından itibaren Tandoğan Tesisleri'nde oturma eylemi başlatacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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