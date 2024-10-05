Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Yılmaz, Hüseyin Aylak, Egemen Savran
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Dk. 76 Astanakulov), Mert Çetin, Osman Çelik, Schulz (Dk. 57 Alper Uludağ), Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren (Dk. 76 Saponara), Kitsiou, Efkan Bekiroğlu, Varga (Dk. 69 Cephas), Bajic (Dk. 69 Dadashov)
Adanaspor: Jankat Yılmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donkor, Fatih Kurucuk, Uğur Demirok, Fofana (Dk. 77 Ferhat Katipoğlu), Innocent, Turgay Gemicibaşı, Harun Alpsoy (Dk. 80 Devran Şenyurt), Dabo (Dk. 46 Diakite), Ciss (Dk. 90+4 Doğukan Emeksiz)
Sarı kart: Dk. 65 Osman Çelik (MKE Ankaragücü)
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Adanaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Ankaragücü ve Adanaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?