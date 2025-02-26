Ankaragücü ve Alanyaspor Golsüz Berabere

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında MKE Ankaragücü, Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada sağ kanatan ceza sahasına sokulan Cephas'ın şutunda top kale üzerinden dışarı gitti.
24. dakikada kaleci Erten ile karşı karşıya kalan Sporar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.
35. dakikada Lima'nın ceza sahasına ortasında Ui-Jo'nun kafa vuruşunda top direkten geri döndü.
Hakemler: Fatih Tokail, Murat Şener, Ömer Gezer
MKE Ankaragücü: Erten Ersu, Cem Türkmen, Diogo Coelho, Mesut Kesik, Miraç Şimşek, Ali Kaan Güneren, Michal Rakoczy, Sıraç Astanakulov, Renaldo Cephas, Enes Tepecik, Owusu Kwabena
Yedekler: Fatih Demir, Halil Pehlivan, Mert Çetin, Rijad Bajic, İsmail Çokçalış, Mahmut Tekdemir, Dorin Rotariu, Özgür Aktas, Raşit Efe Kanık, Osman Çelik
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Enes Keskin, Fatih Aksoy, Nuno Lima, Jure Balkovec, Nicolas Janvier, Gaius Makouta, Tonny Vilhena, Sergio Cordova, Andraz Sporar, Hwang Ui-jo
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Fidan Aliti, Arda Usluoğlu, Nejdet Nezir Bilin
Teknik Direktör: Sami Uğurlu - ANKARA
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