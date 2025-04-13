Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
28. dakikada Boluspor'da sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Kosta Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
37. dakikada Boluspor'un kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Oğuz Güçtekin, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. 0-2
45+4. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Owusu Kwabena, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
63. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Renaldo Cephas'ın şutunda top ağlara gitti. 2-2
Hakemler: Zorbay Küçük, Selim Şenöz, Arif Dilmeç
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Hayrullah Bilazer dk. 85), Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Halil Pehlivan (Nico Schulz dk. 70), Dalcio (Ali Kaan Güneren dk. 70), Osman Çelik (dk. 80), Renaldo Cephas, Dorin Rotariu, Owusu Kwabena, Rijad Bajic (Emre Gültekin dk. 71)
Yedekler: Görkem Cihan, Diogo Coelho, Cem Türkmen, Özgür Aktaş, Mesut Kesik
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Boluspor: Çağlar Akbaba, Naby Oulare, Fethi Özer, Onur Ulaş, Onur Atasavar (Ali Ülgen dk. 46), Oğuz Güçtekin (Jefferson dk. 72), Mario Balbudia, Vüsal Iskandarlı (Eren Erdoğan dk. 90+8), Florent Hasani (Dean Lico dk. 46), Paul Mukairu, Kosta Aleksic (Khouma Babacar dk. 85)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Sıraçhan Nas, Kaan Arslan, Ishak Karaoğul, Hüsamettin Yener
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Kosta Aleksic (dk. 28), Oğuz Güçtekin (dk. 37 pen.) (Boluspor), Owusu Kwabena (dk. 45+4), Renaldo Cephas (dk. 63) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Naby Oulare, Dean Lico (Boluspor), Renaldo Cephas (MKE Ankaragücü) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Ankaragücü ve Boluspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?