Ankaragücü ve Gençlerbirliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Spor

Başkent ekipleri MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesaplarından, "Kulüp çalışanlarımız başta olmak üzere tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." paylaşımı yapıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin sosyal medya hesaplarından "Emeğin olduğu her yerde gelecek vardır." ifadesinin yer aldığı görselle yayımlanan mesajda da "Başta kulüp çalışanlarımız olmak üzere, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." denildi.