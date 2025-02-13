Ankaragücü Yenilgisi Üzerine Dalcı\'nın Açıklamaları

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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı, "Kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüz. Bu takım mutlaka ve mutlaka ait olduğu yere çıkacaktır." dedi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin en iyi takımlarından biriyle karşılaştıkları için zorlandıklarını söyledi.

İlk 15-20 dakika iyi oynadıklarını belirten Dalcı, zorunlu oyuncu değişklikleri nedeniyle ikinci yarıda istedikleri gibi mücadele edemediklerini dile getirdi.

Dalcı, atanın kazanacağı bir maç oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nitekim öyle de oldu. Biraz daha şanslı olup golü biz atsaydık daha farklı olabilirdi. Kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüz. Bu takım mutlaka ve mutlaka ait olduğu yere çıkacaktır. Ciddi ve kaliteli bir takıma sahibiz. Süreç Ankaragücü için zorlu geçiyor gibi duruyor ama mutlaka Ankaragücü, bu gücü ve camiasıyla ligde yukarılara doğru çıkacaktır. Bu oyuncuların desteğe ve öz güvene ihtiyacı var. Birlikte güçlü olmak durumundayız."

Ak: "Topa sahip olduk ve rakibin direncini kırdık"

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak da deplasmanda zor bir maç oynadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlk 15 dakika MKE Ankaragücü bizden daha iyiydi. Bizim hatalarımızı beklediler. O dakikalar içinde golü yiyebilirdik. Biz oyuna girdikçe öz güvenimiz arttı. Rakibin risk almasından sonra özellikle ikinci yarı oyun tamamen bize döndü. Golü bulduk ve skor olarak öne geçtik. 1-0'dan sonra da çok doğru oynadık. Topa sahip olduk ve rakibin direncini kırdık. Bu galibiyeti takımı bana emanet eden başkanımıza, yönetimimize, camiamıza ve taraftarımıza armağan ediyorum."