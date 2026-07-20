Anlaşma sağlandı! Amedspor'a 1.96'lık dev kaleci geliyor - Son Dakika
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Anlaşma sağlandı! Amedspor'a 1.96'lık dev kaleci geliyor

Anlaşma sağlandı! Amedspor\'a 1.96\'lık dev kaleci geliyor
20.07.2026 15:19
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Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor, Fransa Ligue 1'in 1.96 boyundaki tecrübeli kalecisi Alban-Marc Lafont ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor, transfer piyasasını sallayacak dev bir hamleye imza atıyor. 

LAFONT İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yeşil-kırmızılı ekip, kariyerinde Dünya Kupası tecrübesi de bulunan 1.96 boyundaki Fildişili dünyaca ünlü kaleci Alban-Marc Lafont ile prensip anlaşmasına vardı.  

LİGUE 1'İN ÖNE ÇIKAN İSİMLERİNDEN

Fransa Ligue 1’in öne çıkan tecrübeli eldiveni Lafont ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Kadro kalitesini doğrudan artıracak bir hamle yapmak isteyen Amedspor yönetimi, tecrübeli kaleciyi renklerine bağlayarak yeni sezon öncesi en dikkat çekici transferlerden birini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 37 maçta forma giyen Lafont, 36 gol yedi ve 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. 

Fransa, Nantes, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma sağlandı! Amedspor'a 1.96'lık dev kaleci geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    koca haberde futbolcunun oynadığı takım yazmıyor 1 0 Yanıtla
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