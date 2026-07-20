Yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Amedspor, transfer piyasasını sallayacak dev bir hamleye imza atıyor.
Yeşil-kırmızılı ekip, kariyerinde Dünya Kupası tecrübesi de bulunan 1.96 boyundaki Fildişili dünyaca ünlü kaleci Alban-Marc Lafont ile prensip anlaşmasına vardı.
Fransa Ligue 1’in öne çıkan tecrübeli eldiveni Lafont ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Kadro kalitesini doğrudan artıracak bir hamle yapmak isteyen Amedspor yönetimi, tecrübeli kaleciyi renklerine bağlayarak yeni sezon öncesi en dikkat çekici transferlerden birini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 37 maçta forma giyen Lafont, 36 gol yedi ve 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Anlaşma sağlandı! Amedspor'a 1.96'lık dev kaleci geliyor - Son Dakika
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