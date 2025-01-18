Galatasaray'da Wilfried Zaha defteri kapanıyor. Sezon başında Lyon'a kiralanan ve orada da forma şansı bulamayan Fildişi Sahilli oyuncu, futbol oynamak için kıta değiştirmeye hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte FC, Wilfried Zaha'yı 1,5 yıllığına kadrosuna katmak için oyuncu ve Galatasaray ile anlaşma sağladı. Habere göre; ABD takımı, Zaha'nın sarı-kırmızılılardaki maaşının büyük bölümünü karşılamayı kabul etti.
Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşmesi kalan Zaha, Charlotte ile yapılan kiralık anlaşmanın tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinin de sonuna gelecek.
Wilfried Zaha, sezon başında kiralık gittiği Lyon'da sadece 7 maçta süre bulabildi. Zaha, bu karşılaşmalarda gol atamadı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Zaha'nın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Anlaşma sağlandı: Zaha, bir daha Galatasaray forması giymeyecek - Son Dakika
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