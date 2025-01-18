Anlaşma sağlandı: Zaha, bir daha Galatasaray forması giymeyecek - Son Dakika
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Spor

Anlaşma sağlandı: Zaha, bir daha Galatasaray forması giymeyecek

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Galatasaray'ın sezon başında Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransız ekibinden ayrılıp MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralanacak. Zaha için 1.5 yıllık anlaşma sağlandı ve maaşının büyük bir bölümünü ABD takımı karşılayacak. Böylelikle Fildişi Sahilli futbolcu için Galatasaray defteri tamamen kapanmış olacak.

18.01.2025 18:24
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Galatasaray'da Wilfried Zaha defteri kapanıyor. Sezon başında Lyon'a kiralanan ve orada da forma şansı bulamayan Fildişi Sahilli oyuncu, futbol oynamak için kıta değiştirmeye hazırlanıyor.

1.5 YILLIĞINA CHARLOTTE FC'YE KİRALACAK

TRT Spor'un haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte FC, Wilfried Zaha'yı 1,5 yıllığına kadrosuna katmak için oyuncu ve Galatasaray ile anlaşma sağladı. Habere göre; ABD takımı, Zaha'nın sarı-kırmızılılardaki maaşının büyük bölümünü karşılamayı kabul etti.

GALATASARAY İLE OLAN SÖZLEŞMESİ DE BİTECEK

Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşmesi kalan Zaha, Charlotte ile yapılan kiralık anlaşmanın tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinin de sonuna gelecek.

ZAHA'NIN LYON PERFORMANSI

Wilfried Zaha, sezon başında kiralık gittiği Lyon'da sadece 7 maçta süre bulabildi. Zaha, bu karşılaşmalarda gol atamadı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Zaha'nın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Anlaşma sağlandı: Zaha, bir daha Galatasaray forması giymeyecek

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Son Dakika Spor Anlaşma sağlandı: Zaha, bir daha Galatasaray forması giymeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cocukluk askimsin:
    geçen sene 10 gol 4 asist ile şampiyonlukda en önemli etkenlerden biriydi. yolu açık olsun. Galatasaray kimi isterse alır kimi isterse satar. elinde kalanı hull Citye yollamaz. it köpek havlamasin 29 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    fenerbahçe ye transfer kazığı diyorlardı en büyük kazık Galatasaray girdi fenerbahçe iyi ki almadı bunu Galatasaray giren kazığı çıkaramaz fenerbahçe Galatasaray a kazık atmış oldu beter ol Galatasaray 3 18 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    zahanında çok ta umrunda fetö forması giymek ?????? 2 12 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Elveda Zaha gelme artık Daha 12 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    emin Erol annene selamlar 6 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yolun açık olsun sana tava 0 7 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Bu gs taraftarı kadar ağzı bozuk itici bir taraftar topluluğu yer yüzünde yok. 1 3 Yanıtla
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