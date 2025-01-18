Anlaşma sağlandı: Zaha, bir daha Galatasaray forması giymeyecek

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Galatasaray'da Wilfried Zaha defteri kapanıyor. Sezon başında Lyon'a kiralanan ve orada da forma şansı bulamayan Fildişi Sahilli oyuncu, futbol oynamak için kıta değiştirmeye hazırlanıyor.

1.5 YILLIĞINA CHARLOTTE FC'YE KİRALACAK

TRT Spor'un haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte FC, Wilfried Zaha'yı 1,5 yıllığına kadrosuna katmak için oyuncu ve Galatasaray ile anlaşma sağladı. Habere göre; ABD takımı, Zaha'nın sarı-kırmızılılardaki maaşının büyük bölümünü karşılamayı kabul etti.

GALATASARAY İLE OLAN SÖZLEŞMESİ DE BİTECEK

Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşmesi kalan Zaha, Charlotte ile yapılan kiralık anlaşmanın tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinin de sonuna gelecek.

ZAHA'NIN LYON PERFORMANSI

Wilfried Zaha, sezon başında kiralık gittiği Lyon'da sadece 7 maçta süre bulabildi. Zaha, bu karşılaşmalarda gol atamadı, 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Zaha'nın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.