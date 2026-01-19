Galatasaray, Noa Lang transferinde sona yaklaştı. İddiaya göre sarı-kırmızılılar, Napoli ile kiralama konusunda anlaşma sağladı; satın alma opsiyonu ise zorunlu olmayacak.
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, sol kanat için önemli bir ismi gündemine aldı. Napoli'nin kadro planlamasında düşünmediği öne sürülen Hollandalı futbolcu Noa Lang için görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray ile Napoli'nin Noa Lang'ın kiralanması konusunda el sıkıştığı ifade edildi. Anlaşmada satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı, Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Galatasaray'ın Noa Lang'ın maaşını karşılayarak kiralama formülünü kabul ettiği belirtilirken, sözleşmede 30 milyon euro seviyesinde bir satın alma opsiyonunun bulunacağı iddia edildi.
26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Noa Lang, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta süre aldı. Hollandalı futbolcu bu süreçte 1 gol atıp 2 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları - Son Dakika
