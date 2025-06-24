Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere - Son Dakika
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Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere
24.06.2025 16:06
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'na yaptığı teklifin oyuncuyu etkilediğini ve karar aşamasında olduğunu belirtti. Transfermarkt'a göre bu sezon Inter, yüksek bir bonservis geliri elde etmek için Çalhanoğlu'nun transferine onay verebilir.

Galatasaray'ın gündemindeki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. İtalyan basını, İstanbul devine müjdeli haberi duyurdu.

TRANSFERİNE ONAY VERECEKLER

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor. Inter'in, bu sezon yıldız oyuncudan yüksek bir bonservis geliri elde etmek için transferine onay verebileceği belirtiliyor. Transfermarkt'a göre Hakan'ın güncel bonservis değeri 30 milyon euro.

"HAKAN'IN KAFASI KARIŞTI"

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'na yaptığı teklifin oyuncuyu etkilediğini yazdı. Haberde, "Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ın cazip teklifinden etkilendi ve karar aşamasında. Orta saha oyuncusunun Kulüpler Dünya Kupası sonrası karar vereceği öngörülüyor. Cristian Chivu'nun Hakan'ın yerini doldurmak için favori ismi ise Adrian Bernabe," ifadelerine yer verildi.

İTALYA'DA 6 KUPA ZAFERİ

2017'den bu yana Serie A'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 2021'de AC Milan'dan Inter'e geçmişti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalya'da 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaray bu ligin Bayern münihi oldu. Fenerbahçe Dortmund. Beşiktaş Leipzig. 23 6 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    Galatasaray, Hakan'ı almayacak o profile ihtiyacı da yok zaten. Boş boş yalan haber yapmaya bıkmadınız! 14 0 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    30 yaşın üzerindeki futbolculara yüksek bonservis ödenmesi saçmalık 0 0 Yanıtla
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