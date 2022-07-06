Anneler, çocuklarıyla birlikte spor yapıyor - Son Dakika
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Anneler, çocuklarıyla birlikte spor yapıyor

06.07.2022 16:21

- Anneler, çocuklarıyla birlikte spor yapıyor Bor Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor kurslarında çocuklar anneleriyle birlikte spor yapıyor.

- Anneler, çocuklarıyla birlikte spor yapıyor

NİĞDE - Bor Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor kurslarında çocuklar anneleriyle birlikte spor yapıyor.

Bor Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yaz kursları, vatandaşların ilgisini çekiyor. Anneler de açılan yaz kurslarına gelerek, çocuklarıyla beraber hem spor yapıyor hem de keyifli zaman geçiriyor. Kurslar hakkında bilgiler veren Bor Belediye Başkanı Serkan Baran "Anne Çocuk el ele" projesi çerçevesinde çocukların yaz spor kurslarına katılırken anneler ise steep-aerobik egzersizleri yaptığını söyledi. Başkan Baran, "Bor Belediye Spor Kulübü olarak gençlik spor il müdürlüğümüz ile beraber, BESYO ortaklığında bir proje gerçekleştirdik. Anne çocuk el ele projesi burada çocuğundan dolayı spor yapamayan spora vakit ayıramayan annelerimizi düşündük. Çocuklar bir taraftan yaz spor okullarımızda antrenmanlarını yapıyorlar, sportif faaliyetlerini yapıyorlar, oyunlar oynuyorlar. Bir taraftan da annelerimiz aerobik dersleri alıyorlar vücut kitle endeksine göre sporlarını daha iyi geliştirip spor yapma imkanı sağladık" dedi.

Baran, "Biz burada bu işi yaparken üniversitemizden de destek aldık makinelerimizi getirdik. İlk başta ölçümler yapıyoruz iki aylık bir proje. Bu iki ayın sonunda tekrar o projelerle gerçekte bu sporun ne kadar faydalı olduğunu kendilerine gösterme ve ispatlamak istedik. Şu an gerçekten anneler büyük bir ilgi gösterdiler. Her seans dolu gözüküyor. İnsanlar çocukları ile beraber geliyorlar, çocuklarını yaz spor okullarına bırakıyorlar. Bir taraftan da kendileri sporlarını yapıyorlar. Sosyal belediyecilik anlayışımızla inşallah bundan sonra da bu tür çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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