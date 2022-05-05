Anneler Günü için 7 ilde satranç turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Anneler Günü için 7 ilde satranç turnuvası düzenlenecek

05.05.2022 10:56
Anneler Günü için 7 ilde satranç turnuvası düzenlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu, Arzum Elektrikli Ev Aletleri sponsorluğunda Anneler Günü'ne özel 7 ilde satranç turnuvası düzenleyecek.

Türkiye Satranç Federasyonu, Arzum Elektrikli Ev Aletleri sponsorluğunda Anneler Günü'ne özel 7 ilde satranç turnuvası düzenleyecek.

Yaklaşık 500 sporcunun katılım göstermesi beklenen turnuvalar, 8 Mayıs Pazar günü Ankara, Antalya, Karaman, Malatya, Rize, Uşak ve Manisa'da gerçekleşecek.

Lisanslı olan her sporcunun katılabileceği organizasyonda dereceye giren sporcular anneleri için hediyelerini Arzum'dan alacak.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Arzum ile 14 yıldır iş birliği yaptıklarını anlatarak, "Arzum, federasyonumuza ve kadınlarımıza büyük destekler verdi. Sponsorlukları ile beraber Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nı ülkemizin en prestijli şampiyonalarından biri haline getirdiler. Yeni iş birliğimiz çerçevesinde çeşitli illerde düzenleyeceğimiz Anneler Günü Özel Satranç Turnuvaları ile satranç sporcularının Anneler Günü hediyelerini Arzum vermiş olacak." ifadelerini kullandı.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise satranç sporuna gönül vermiş kadınlar ve genç kızların yanında olmak için 2009'dan branşa destek verdiklerini aktararak, "14 yıldır ara vermeden Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğuna devam ederek 'Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında' diyoruz. Her alanda olduğu gibi satrançta da kadınların zekasına ve çevikliğine güveniyoruz. Arzum'un sponsor olduğu günden bu yana şampiyonada yarışan kadın sporcu sayısında yaşanan artış bizi gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
TURGUTLU'DA BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU TURGUTLU'DA BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU Migros ile her bütçeye uygun anneler günü kutlaması Migros ile her bütçeye uygun anneler günü kutlaması

Türkiye Satranç Federasyonu, Anneler Günü, Manisa, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anneler Günü için 7 ilde satranç turnuvası düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı
10:58 Johnny Depp'ten eski eşiyle ilgili üçlü ilişki iddiası: Amber Heard, Elon Musk ve Cara Delevingne'nin görüntülerini mahkemeye sundu
10:53 Kanada hükümeti resmen onayladı! Uzayda suç işleyen cezasını Dünya'ya dönünce çekecek
10:50 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı?
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
10:24 Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek
10:21 Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı
10:16 Engelli işçi bayramda bilet bulamadı, işe gidemeyince kovuldu! Yargıtay işçiyi haklı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 11:08:49. #1.12#
SON DAKİKA: Anneler Günü için 7 ilde satranç turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement