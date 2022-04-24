Antalya basketbolunda nöbet değişikliği - Son Dakika
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Antalya basketbolunda nöbet değişikliği

24.04.2022 12:59
Antalya basketbolunda nöbet değişikliği

Antalya Basketbol İl Temsilciliği görevine eski milli sporcu Hilal Ertunalı getirildi.

Antalya Basketbol İl Temsilciliği görevine eski milli sporcu Hilal Ertunalı getirildi. Eski temsilci Soner Yasak, 12 yıldır sürdürdüğü görevini Ertunalı'ya devretti.

Antalya Basketbol İl Temsilciliği'nde 12 yıl aradan sonra görev değişikliği gerçekleşti. Soner Yasak'ın 2010 yılından bu yana sürdürdüğü basketbol il temsilciliği görevine eski milli basketbolculardan Hilal Ertunalı getirildi. Bursaspor'da forma giyen Onuralp Bitim'in de annesi olan Hilal Ertunalı, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımında 8 yıl oynadı, genç milli takımlarda forma giydi.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Ertunalı, son olarak Antalya Büyükşehir ASAT Gençlikspor'un basketbol şubesinde görev yapıyordu. Antalya'nın basketbol tarihinde bu görevi ilk kez bir kadın atanmış oldu. Ertunalı, yeni görevi için "ASAT Gençlikspor'un basketbol şubesinde görev yaptığım 4.5 yıllık süreçte genç kategorilerde milli sporcu kazanımlarımız oldu. Şimdi yeni üstlendiğim görevde çalışma arkadaşlarımla birlikte Antalya basketbolunu en iyi yere getirmek için çaba göstereceğiz. Lisanslı basketbolcu ve basketbol hakemlerimizin sayısını arttırmanın yanı sıra Antalya olarak bölgesel ve ulusal bölgesel şampiyonalara ev sahipliği yapma hedeflerimiz var" dedi. - ANTALYA

Antalya basketbolunda nöbet değişikliği
Antalya basketbolunda nöbet değişikliği

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Kaynak: İHA

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