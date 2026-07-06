665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş: "Çocukluk hayalimizdi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne damga vurdu. Kırkpınar başpehlivanlık kürsüsünde Erkan Taş birinci basamakta yer aldı. Alt boylarda da büyükşehir belediyesi sporcuları önemli başarılar elde ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, madalya alan tüm sporcuları tebrik etti. Başkan Vekili Özdemir, başpehlivanlığı kazanan Erkan Taş ile birlikte bir Kırkpınar geleneği olan başpehlivan hamamı yürüyüşüne katıldı.

Bu yıl 665.'si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda büyük bir heyecana sahne oldu. 14 farklı boyda pehlivanlar madalya için mücadele etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları da her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırkpınar güreşlerine damga vurdu. 11 başpehlivan ve 101 sporcu ile Sarayiçi Er Meydanı'na çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçileri başarılarıyla göz doldurdu. Başpehlivanlık yarı final müsabakalarında büyükşehir sporcuları Erkan Taş ve Mustafa Taş yer alırken, Erkan Taş rakibi Seçkin Duman'ı yenerek finalde Feyzullah Aktürk ile karşılaştı. Erkan Taş, puanlama bölümünde Feyzullah Aktürk'e üstünlük sağlayarak, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 'Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı' olma başarısı gösterdi.

Başpehlivanlık hamam yürüyüşü

Erkan Taş, başpehlivanlık sevincini takım arkadaşları ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile kutladı. Başkan Vekili Büşra Özdemir daha sonra, 'Altın Kemer' sahibi başpehlivan Erkan Taş ve dualı çayırda kol bağlayan başpehlivanlarla birlikte asırlık bir geleneğin parçası olan başpehlivan hamamı yürüyüşünü gerçekleştirdi. Sarayiçi Er Meydanı'ndan Selimiye Camisi yanındaki Saray Hamamı'na uzanan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşte, Kırkpınar coşkusu yaşandı.

Altın kemer Antalya'ya geldi

"Sarayiçi Er Meydanı'na büyük bir inançla geldik" diyen Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Takım olarak kenetlenmiştik. Kolay bir yıl geçirmedik, güreşçilerimiz de buraya moralli geldi. Altın kemer Antalya'ya geldi. Yılların emeği var. Muhittin Başkanımızın, o sporcuları yetiştiren ailelerin, hocaların, bu kültüre yatırım yapanların emeği var. Güreş sadece bir spor değil, onlar bu dualı çayırda efendiliklerini, ahlaklarını sergiliyor. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Türk güreş camiası Erkan Taş'ı görmüş oldu. Antalya Büyükşehir Belediyemize, Antalya'mıza hayırlı olsun" dedi.

"Doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yer"

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş ise duygularını şu cümlelerle açıkladı:

"Bizim çocukluluk hayalimiz altın kemeri kazanmaktı. Bir diğer hayalimiz de Mustafa ağabeyim ile birlikte final güreşmek. Yine de mutlu sona ulaştık. Antalya büyükşehir belediye başkanımız ve başkan vekilimize destekleri için teşekkür ederiz. Biz aslen Sinoplu'yuz ama Antalya'da yaşıyoruz, Antalyalıyız. Doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yer diyoruz. Sinoplu hemşehrilerimize destekleri için teşekkür ediyoruz."

Alt boylarda büyük başarılar

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinden minik 2 boyunda Mehmet Efe Şen çeyrek finalist, teşvik 2 boyunda İbrahim Armutlu çeyrek finalist, deste küçük boyda Ramazan Torun üçüncü, deste küçük boyda Ayhan İncedoğan çeyrek finalist, deste büyük boyda Oğulcan Yurdagül birinciliği kazandı. Küçük orta küçük boy da ise Üzeyir Büyükbıçak ikinci, küçük orta küçük boyda Orhan Gezer üçüncü, küçük orta küçük boy çeyrek finalisti Feyzullah Koca, küçük orta büyük boy birincisi ise Caner Arslan oldu. Küçük orta büyük boyda İsa İnce çeyrek finalist olurken, büyük orta boyda Oğuzhan Öztürk çeyrek finalist, başaltı boyunda İmran Vardı üçüncü, başaltı boyunda da Yusuf İslam Taş çeyrek finalist olma başarısını gösterdi. - ANTALYA