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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Tango Bourges Basket'e yenildi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Tango Bourges Basket'e yenildi

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. turu ilk maçında Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'e 51-108 yenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Tango Bourges Basket\'e yenildi
14.12.2023 - 20:03,
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Salon: Kepez Turgut Özal Spor Salonu

Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Ivana Radinovic (Karadağ), Andrej Zlatevski (Makedonya)

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Aral 7, Hazal Çetin, Günesh Karaoğlan 7, Gonca Karataş 2, Arzu Özdemir 17, Özge Kavurmacıoğlu 3, Delic 5, Lucet 2, Helin Boybeyi 8

Tango Bourges Basket: Steinberga 11, Nacickaite 15, Michel 8, Astier 4, Selle 3, Spanou 9, Pouye 19, Duchet 20, Alexander 14, Mann 5

1. Periyot: 23-24

Devre: 30-57

3. Periyot: 44-73

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. turu ilk maçında Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'e 51-108 yenildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Tango Bourges Basket'e yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Tango Bourges Basket'e yenildi - Son Dakika
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