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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 74-66 yendi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 74-66 yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 74-66 yendi. Maçın salonu Turgut Özal'da oynandı ve hakemler Mehmet Karabilecen, Hakan Gerey ve Serhat Dülker'di. Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol takımının en skorer oyuncuları Bone 12, Brown 22 ve Henderson 17 oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor\'u 74-66 yendi
27.12.2023 - 16:47,
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Salon: Turgut Özal

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hakan Gerey, Serhat Dülker

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 12, Brown 22, Henderson 17, Helin Boybeyi 9, Günesh Denise Karaoğlan, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir, Özge Kavurmacıoğlu 3, Kautelia 11

İlkem Yapı Tarsusspor: Palenikova 5, Cave 15, Davis 15, Robinson 23, Merve Uygül Bostancı, Kübra Erat 5, Büşra Akgün 3, Yağmur Bul

1. Periyot: 20-16

Devre: 31-34

3. Periyot: 54-61

Beş faulle çıkanlar: 27.49 Bone, 34.28 Kautelia (Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 74-66 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 74-66 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 74-66 yendi - Son Dakika
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