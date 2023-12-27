Salon: Turgut Özal
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hakan Gerey, Serhat Dülker
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 12, Brown 22, Henderson 17, Helin Boybeyi 9, Günesh Denise Karaoğlan, Gonca Karataş, Arzu Asiye Özdemir, Özge Kavurmacıoğlu 3, Kautelia 11
İlkem Yapı Tarsusspor: Palenikova 5, Cave 15, Davis 15, Robinson 23, Merve Uygül Bostancı, Kübra Erat 5, Büşra Akgün 3, Yağmur Bul
1. Periyot: 20-16
Devre: 31-34
3. Periyot: 54-61
Beş faulle çıkanlar: 27.49 Bone, 34.28 Kautelia (Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 74-66 yendi.
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