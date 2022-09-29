Türk Milli Takımı sporcularından Rüstem Derin, sabit ağırlık çift palet (CW-BF) branşında 94 metreye dalarak, Türkiye rekorunun sahibi oldu. Derin, bu sonuçla 85 metreyle kendisine ait rekoru geliştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Serbest Dalış Dünya Kupası, Türkiye rekoruyla başladı - Son Dakika

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