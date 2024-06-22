Antalya'da Deniz Baykal adına spor kompleksi açılıyor - Son Dakika
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Spor

Antalya'da Deniz Baykal adına spor kompleksi açılıyor

Antalya\'da Deniz Baykal adına spor kompleksi açılıyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın adını taşıyan spor kompleksi, ücretsiz yüzme eğitimleriyle hizmet vermeye başlıyor. Kayıtlar 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

22.06.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın adını taşıyan spor kompleksinde 7'den 70'e yüzme bilmeyen herkes yüzme öğrenecek. Ücretsiz yüzme eğitimleri için kayıtlar 24 Haziran Pazartesi başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kızılarık Mahallesi'nde 8 bin metrekare alana kurulu Deniz Baykal Spor Kompleksi inşaatı tamamlandı. 30 milyonluk yatırımla hayata geçirilen tesiste yarı olimpik yüzme havuzu da bulunuyor. 1973'te memleketi Antalya'dan milletvekili seçilen bakanlık ve başbakan yardımcılığı yapan ve 11 Şubat 2023'te hayata veda eden CHP'nin 4'üncü Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adını taşıyan tesis, kapılarını ücretsiz yüzme kursuyla açacak.

İyi bir yüzücü olan ve Temmuz 2007 seçimlerinden önce "Eğer seçimi kazanamazsam Rodos Adası'na kadar yüzerim" sözü Türk siyasi tarihine geçen Baykal'ın adını taşıyan tesisteki kursa 7'den 70'e yüzme bilmeyen herkes kayıt yaptırabilecek. Kayıtlar, 24 Haziran'dan itibaren spor.muratpasa-bld.gov.tr adresinden yapılabilecek. 1 ay sürecek eğitimler haftada 2 gün olmak üzere 8 dersten oluşuyor. Kontenjanların sınırlı olduğu eğitimler kayıtların tamamlanmasının ardından 1 Temmuz'da başlayacak. Eğitimler ayrıca belediyenin Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda da verilecek.

Diğer yandan, Deniz Baykal Spor Kompeksi'nin resmi açılışının ise Baykal'ın doğum günü 20 Temmuz'da yapılması planlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'da Deniz Baykal adına spor kompleksi açılıyor - Son Dakika

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