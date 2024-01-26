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Antalya'da Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin yüzde 90'ı tamamlandı - Son Dakika
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Antalya'da Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin yüzde 90'ı tamamlandı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 30 milyon liralık yatırımla projesine başladığı Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin yüzde 90'ı tamamlandı. Kızılarık Mahallesi'nde 8 bin metrekare alana kurulan spor kompleksindeki yarı olimpik yüzme havuzu izolasyon testlerinden geçmeyi başardı. Okçuluk sahası aynı zamanda da halı saha olarak kullanılacak alanın çimlendirme çalışmaları tamamlandı. Sporcuların kullanacağı soyunma kabinleri kullanıma hazır hale gelirken bölgede peyzaj çalışmaları da sona yaklaştı.

Antalya\'da Deniz Baykal Spor Kompleksi\'nin yüzde 90\'ı tamamlandı
26.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:11
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 30 milyon liralık yatırımla projesine başladığı Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin yüzde 90'ı tamamlandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin, TBMM'ye 1973'te Antalya milletvekili olarak girip bakanlık ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan, 11 Şubat'ta ise hayata veda eden, CHP'nin 4'üncü Genel Başkanı Deniz Baykal'ın memleketinde isim verdiği spor kompleksi inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.

Kızılarık Mahallesi'nde 8 bin metrekare alana kurulan spor kompleksindeki yarı olimpik yüzme havuzu izolasyon testlerinden geçmeyi başardı. Okçuluk sahası aynı zamanda da halı saha olarak kullanılacak alanın çimlendirme çalışmaları tamamlandı. Sporcuların kullanacağı soyunma kabinleri kullanıma hazır hale gelirken bölgede peyzaj çalışmaları da sona yaklaştı.

Merhum Deniz Baykal'ın adının, memleketi Antalya'da spor tesisine verilmesi haziran ayında Muratpaşa Belediye Meclisi'nde siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edilmişti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Antalya'da Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin yüzde 90'ı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin yüzde 90'ı tamamlandı - Son Dakika
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