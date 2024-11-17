Antalya'da Gran Fondo Bisiklet Yarışı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalya'da Gran Fondo Bisiklet Yarışı Yapıldı

Antalya\'da Gran Fondo Bisiklet Yarışı Yapıldı

UCI Nirvana Gran Fondo World Series, 36 ülkeden 532 bisikletçiyle Antalya'da gerçekleştirildi.

17.11.2024 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'nın doğası ve tarihi güzellikleri içinde düzenlendi.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya'nın uzun ve kısa parkurları saat 10.00'da başladı. 36 ülkeden 532 bisikletçinin mücadele ettiği organizasyon, 98 km'lik uzun parkur, 66 km'lik kısa parkuruyla nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Ayrıca, 66 km'lik kısa parkura Paracycling sporcular da katıldı. UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl 4. kez düzenlenirken yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısı Antalya'da ağırlandı.

Perge Antik kenti, Düden Şelalesi ve orman yollarından geçen bisikletçiler, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek eşsiz bir rota üzerinde pedal çevirdi.

Yarış sonrasında ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular şöyle:

Kısa Parkur Paracycling

1. Uğur Fırat

2. Pawel Babenko

3. Mustafa Sağlam

Kısa Parkur 75-79 Erkekler

1. Peter Ftorek

2. Philip Norris

Kısa Parkur 70-74 Erkekler

1. Zdenko lch

2. Rinat Akhmedbekov

3. William March

Kısa Parkur 65-69 Erkekler

1. Deuss Leon

2. Nick Giles

3. Kay Stvold

Kısa Parkur 60-64 Erkekler

1. Kurt Leuntjens

2. Cocquyt Patrick

3. Wojciech Bartolewski

Kısa Parkur 55-59 Erkekler

1. Atilla Atay

2. Osman Şirin

3. Andrei Efimov

Kısa Parkur 50-54 Erkekler

1. Cengiz İnal

2. Uğur Erdoğan

3. Hakan Şişe

Kısa Parkur 45-49 Erkekler

1. Melih Beyhan

2. Alper Adaş

3. Ali İhsan Taş

Kısa Parkur 40-44 Erkekler

1. Murat Uslu

2. Cumali Yılmaz

3. Mehmet Babaandaç

Kısa Parkur 35-39 Erkekler

1. Cengiz Güner

2. Vasfi Karabacak

3. Halil Fındık

Kısa Parkur 19-34 Erkekler

1. Mithat Temizyürek

2. Pavel Plavinski

3. Berat Özdamar

Kısa Parkur 14-18 Erkekler

1. Mustafa Alperen Aydınlı

2. Şahin İyidilli

3. Azat Sanziapov

Kısa Parkur 65-69 Kadınlar

1. Lucia Borradaile

Kısa Parkur 60-64 Kadınlar

1. Judy Brown

Kısa Parkur 55-59 Kadınlar

1. Sissel Kulseth Stvold

2. Irina Tikhonovich

3. Anna Bielinska

Kısa Parkur 50-54 Kadınlar

1. Els Bourgonjon

2. Natalie Sullivan

3. Sandrine Roca

Kısa Parkur 45-49 Kadınlar

1. Buket Demirci

2. Zeynep Aykan

3. Cemile Aksu Algan

Kısa Parkur 40-44 Kadınlar

1. Tansu Nur Atakan

2. İlknur Çetin

3. Emel Aksoy Şahin

Kısa Parkur 35-39 Kadınlar

1. Burcu Kaya

2. Kristina Sergunova

3. Gülşah Kaya

Kısa Parkur 19-34 Kadınlar

1. Fatemeh Feizi

2. Pınar Kurtoğlu

3. Beyza Ersan

Uzun Parkur 45-49 Kadınlar

1. Marina Letaeva

2. Mariia Petrova

3. Fosse Aurelie

Uzun Parkur 40-44 Kadınlar

1. Martyna Wisniewska

2. Nadezhda Semeniuk

3. Marina Medvedskaia

Uzun Parkur 35-39 Kadınlar

1. Daria Pravilova

2. Betül Özkan

3. Anastasia Volchanskaya

Uzun Parkur 19- 34 Kadınlar

1. Aliaksandra Fiadzechka

2. Mathilde Bengtson

3. Paris Sophia Wood

Uzun Parkur 55-59 Erkekler

1. Gino Primo

2. Peslerbe Christophe

3. Vadim Yudkin

Uzun Parkur 50-54 Erkekler

1. Dmitry Murashko

2. Ataman Şekerci

3. Dzmıtry Charviakou

Uzun Parkur 45-49 Erkekler

1. Jakub Rucinski

2. Aleksey Avdeev

3. Tımur Nizam

Uzun Parkur 40-44 Erkekler

1. Gökhan Uzuntaş

2. Maxim Gogolev

3. Ehsan Heidari

Uzun Parkur 35-39 Erkekler

1. Christoffer Bremvg

2. Matthieu Echchelh

3. Mikhail Petrochenko

Uzun Parkur 19-34 Erkekler

1. Danil Konotop

2. Jeroen Blondeel

3. Soner Akbaş - ANTALYA

Kaynak: İHA

Bisiklet Yarışı, antalya, Yaşam, Dünya, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da Gran Fondo Bisiklet Yarışı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için “FETÖ“ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için "FETÖ" benzetmesi
14:17 Ziraat Bankası’ndan CHP’li vekilin 1 milyar TL’lik logo değişimi iddiasına yanıt Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
12:07 Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı
11:58 Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson’ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson'ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı
11:40 Dünya’da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı
11:17 Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti
11:10 Mike Tyson’u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu
11:07 Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 19:20:20. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Gran Fondo Bisiklet Yarışı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.