Antalya\'da Ironman 70.3 Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Spor

Antalya 80 ülkeden 2 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Ironman 70.3 Yarışları'na ev sahipliği yaptı.

Dünyanın prestijli triatlon organizasyonlarından biri olan Ironman 70.3 yarışları, 80 ülkeden 2 bin sporcunun katılımıyla Belek'te gerçekleştirildi. Yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere üç farklı disiplini bir araya getiren yarış, sporculara zorlu bir mücadele alanı sunarken, seyircilere de unutulmaz anlar yaşattı. Düzenlenen etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Gençlik Spor İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve diğer protokol üyeleri tarafından startı verilen yarışa, sporcular yüzme etabıyla başladı. Ardından bisiklet parkuruna geçen sporcular, son olarak koşu etabını tamamlayarak yarışmayı noktaladı.

Antalya'nın tanıtımında önemli rol

Ironman 70.3 yarışlarının Antalya'nın tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade eden Vali Şahin, "On yıldır düzenlenen Ironman 70.3 Yarışları, bu yıl 80 ülkeden 2 binden fazla katılımcıyı Antalya'da ağırladı. Bu organizasyon Side, Serik ve Antalya için bulunmaz bir tanıtım ve spor şöleni oldu. Her geçen gün büyüyen bu etkinlik gelecekte daha da iyi işlere imza atacaktır. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yarışmanın ödül töreninde, dereceye giren kadın ve erkek sporculara ödüllerini Vali Hulusi Şahin ve protokol heyeti takdim etti. - ANTALYA