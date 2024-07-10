Antalya'da Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek için karşılama töreni düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Antalya'da Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek için karşılama töreni düzenlendi

Antalya'nın Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, memleketi Antalya'da büyük bir karşılama töreniyle karşılandı. Törende Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Zeybek ve diğer derece yapan güreşçilere hediye verdi. Böcek, Antalya'nın güreşe olan desteğini vurgulayarak, ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

10.07.2024 18:13
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek için memleketi Antalya'da karşılama töreni düzenlendi.

Zeybek, Antalya girişindeki Döşemealtı ilçesinde ailesi ve Antalyalılar tarafından karşılandı.

Sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektiren Zeybek, üstü açık otobüsle kent turu atarak vatandaşları selamladı.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen törende Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başpehlivan Zeybek ve ikinci Mustafa Taş ile Kırkpınar'da derece yapan diğer pehlivanlara hediye verdi.

Böcek, yaptığı konuşmada, ata sporunda Antalyalı güreşçilerin kendilerini bir kez daha gururlandırdığını söyledi.

Antalya'da yağlı güreşe yıllardır destek verdiğini ifade eden Böcek, "Antalya'ya 7'nci defa altın kemeri getirmeyi başardık. Aynı azim ve kararlılıkla ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. İnşallah Yusuf Can Zeybek altın kemeri ebedi olarak da Antalya'ya getirecek." dedi.

Böcek, belediyeleri bünyesinde 500'e yakın güreşçilerinin olduğunu ve yağlı güreşi Türkiye'ye sevdirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya'da Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek için karşılama töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Kırkpınar başpehlivanı Yusuf Can Zeybek için karşılama töreni düzenlendi - Son Dakika
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