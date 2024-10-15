Antalya'da Modern Motor Sporları Tesisinin İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Modern Motor Sporları Tesisinin İnşaatı Başladı

Antalya\'da Modern Motor Sporları Tesisinin İnşaatı Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Karting Park Projesi ile motor sporları tutkunlarına yeni bir tesis kazandırıyor. 55 dönüm alan üzerinde inşa edilecek olan tesis, 1200 metrelik yarış pisti ve sosyal alanlarla donatılacak.

15.10.2024 13:07  Güncelleme: 13:11
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Spor kenti Antalya' sloganıyla vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan, motor sporları konusunda Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olacak Kepez Karting Park Projesi, Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi'nde başladı.

Bin 200 metrelik yarış pisti

Motor sporları için ulusal ve uluslararası birçok yarışa ve sporcuya ev sahipliği yapması ve gençlere yeni spor alanları açma hedefiyle hataya geçirilecek Kepez Karting Park Projesi'yle Antalya, modern bir spor tesisine kavuşacak. Proje kapsamında tesiste bin 200 metre uzunluğunda yarış pisti, pit garajı, tribün, sosyal tesisler ve otopark alanları yer alacak. Motor sporları tutkunlarının buluşacağı tesis adrenalin ve heyecan dolu yarışlara sahne olacak.

55 dönümlük modern tesis

Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi'ndeki 55 dönüm alan üzerine inşa edilecek spor tesisi için altyapı imalat çalışmaları başlandı. İhale bedeli 122 milyon 200 bin Türk Lirası olan proje kapsamında ilk olarak ekipler balçık/batak ve killi olan zeminin iyileştirilmesi için çalışma yaptı. Ardından kaya ve kırma stabilize malzeme ile dolgu işlemleri yapımı çalışması gerçekleştiriyor.

Altyapı çalışmaları başladı

Bu işlemlerin ardından yağmur drenaj ve alt yapı imalatları tamamlanacak. Spor tesisleri sahasına gerekli elektrik altyapı imalatları da tamamlandıktan sonra iş programına göre asfalt yarış pisti ve beton kaplama otopark imalatlarına başlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'da Modern Motor Sporları Tesisinin İnşaatı Başladı - Son Dakika

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