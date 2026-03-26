Antalya'da Muaythai Kupası Başladı - Son Dakika
Antalya'da Muaythai Kupası Başladı

26.03.2026 20:27
13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, 25 ülkeden 390 sporcunun katılımıyla Kemer'de başladı.

13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) yıllık faaliyet takviminde yer alan ve Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 25 ülkeden 390 sporcu katıldı.

Organizasyonun açılış seremonisinde konuşan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, spor organizasyonlarının dünya genelinde barış ve kardeşliği pekiştiren önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Solmaz, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise uluslararası spor organizasyonlarının barış, sevgi ve kardeşliğin güçlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Aynı zamanda Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve IFMA Başkan Yardımcısı olan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da organizasyonun dostluk içerisinde gerçekleşmesini diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere organizasyona katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür eden Yıldız, "Bugün burada 13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Kupası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ayrıca bu prestijli organizasyona katılım sağlayan tüm ülkelerin federasyon başkanlarına, takım liderlerine, antrenörlerine, hakemlerine ve sporcularına teşekkür ediyorum. Bu büyük spor organizasyonunun fair play ruhu içerisinde gerçekleşmesini diliyor, herkes için başarılı bir şampiyona olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir'in de katıldığı seremoninin ardından müsabakaların başladığı IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, 29 Mart Pazar günü final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Antalya, Kemer, Spor

Son Dakika Spor Antalya'da Muaythai Kupası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
İran’ın ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada İran'ın ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın son anları İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları

20:25
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
20:00
Canlı anlatım Devre arası
Canlı anlatım! Devre arası
19:45
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
SON DAKİKA: Antalya'da Muaythai Kupası Başladı - Son Dakika
