Antalya'da Tarım ve Seracılık Festivali'nde Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Gerginlik Yaşandı - Son Dakika
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Antalya'da Tarım ve Seracılık Festivali'nde Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Gerginlik Yaşandı

Antalya\'da Tarım ve Seracılık Festivali\'nde Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Gerginlik Yaşandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'nde gerçekleştirilen yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivanlar arasında yaşanan tartışma gerginliğe neden oldu. Başpehlivan Cengizhan Şimşek, rakibini yerden kaldırmadan sevincini paylaşmak için saha kenarına koştu ancak rakibi Osman Kaan sahayı terk etti. Bu durum gerginliğe yol açtı ve pehlivanlar arasında sözlü tartışma yaşandı.

29.04.2024 14:46
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 25.'si düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivanlar Cengizhan Şimşek ve Osman Kaan arasındaki tartışma, gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Bu yıl 25.'si gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali'ndeki başpehlivanlık güreşlerinde çeyrek finalde Cengizhan Şimşek ile Osman Kaan eşleşti. Başpehlivan Şimşek, Kaan'ı mağlup etti. Cengizhan Şimşek, o esnada rakibini yerden kaldırmadan sevincini antrenörü ile paylaşmak için saha kenarına koştu. Sonra pehlivan arkadaşları rakibi yerden kaldırması için uyardı. Osman Kaan'ın yerden kalkıp, sahayı terk ettiğini gören Cengizhan Şimşek, "Ben sevincimi yaşayıp gelip seni yerden kaldıracaktım. Beni neden beklemedin" diye el hareketi yaptı.

Bu hareketi gören Başpehlivan Ali Gürbüz ise kendi grubundaki Osman Kaan'a yapılan harekete tepki gösterdi ve bir anda pehlivanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma diğer pehlivanların araya girmesiyle son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'da Tarım ve Seracılık Festivali'nde Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Gerginlik Yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Tarım ve Seracılık Festivali'nde Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Gerginlik Yaşandı - Son Dakika
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