Antalya'da WTA 125 Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da WTA 125 Turnuvası Başladı

Antalya\'da WTA 125 Turnuvası Başladı
24.02.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki WTA 125 turnuvasında milli tenisçiler mücadele ediyor. İlk hafta maçları sürüyor.

Antalya'da, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 125 turnuva serisi ilk hafta maçlarıyla başladı.

Kadınlar Tenis Birliği, Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi iş birliğinde Megasaray Tenis Akademisi'ndeki turnuvada milli sporculardan Ada Kumru İtalyan raket Nuria Brancaccio'ya, İlay Yörük "6" numaralı seri başı Sloven tenisçi Veronika Erjavec'e 2-0'lık skorlarla yenilerek elendiler.

Milli tenisçilerden İpek Öz, yarın Rus sporcu Anastasia Gasanova ile karşılaşacak. Çiftlerde İpek Öz-Ada Kumru, "3" numaralı seri başı Peangtarn Plipuech-Momoko Kobori ile yarın ilk turda karşı karşıya gelecek.

Üç hafta sürecek organizasyonda, ilk hafta mücadeleleri, 1 Mart Pazar günü tamamlanacak. Girişlerin ücretsiz olduğu, her hafta 115 bin dolar para ödülünün de dağıtılacağı turnuvada ikinci hafta mücardelesi 3-8 Mart, üçüncü hafta karşılaşmaları ise 10-15 Mart'ta yapılacak.

Kaynak: AA

Etkinlik, Antalya, Turnuva, Spor, Wta, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da WTA 125 Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:19:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Antalya'da WTA 125 Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.