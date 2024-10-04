Antalya'da Yaşlılar Günü'nde Yoga Etkinliği - Son Dakika
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Antalya'da Yaşlılar Günü'nde Yoga Etkinliği

Antalya\'da Yaşlılar Günü\'nde Yoga Etkinliği

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü'nde 200'den fazla yaşlı evinde kalan bireyi yoga etkinliği ile buluşturarak, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını destekledi.

04.10.2024 10:33  Güncelleme: 10:38
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez Yaşlı Evi'nde ruhsal ve fiziksel sağlığı destekleyen bir yoga etkinliği düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi, Falez, Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerinde bulunan yaşlı evi üyelerini bir araya getirdi. 200'den fazla üye, eğitmen eşliğinde yoga yaparak kas güçlerini geliştirirken aynı zamanda ruhsal olarak dinlenme fırsatı buldu.

Yoga eğitmeni Gerontoloji Uzmanı Damla Cifcifli Tören, yaşlıları hayatın içinde tutmak ve topluma daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Tören, kas gücünü artırmaya yönelik esneme hareketleri ile eklem ve fıtık ağrılarını hafifletici egzersizler yaptıklarını belirtti.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evi üyelerinden Nevzat Çöl, emekli olduktan sonra bu tür etkinliklere yöneldiğini ve vücudunu daha zinde tutmak adına birçok etkinliğe katıldığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'da Yaşlılar Günü'nde Yoga Etkinliği - Son Dakika

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