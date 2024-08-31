Antalya\'da Yaz Spor Kursları Sertifika Töreni

Spor

Antalya'da, Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Kursları'nın sertifika töreni yapıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Kursiyerlerimizin yaz boyunca gösterdiği çabayı takdir ediyorum" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin, çocukları erken yaşta spora teşvik etmek amacıyla açtığı Yaz Spor Kursları sona erdi. 500 kursiyerin sertifika aldığı törende, çocuklar tenis, futbol ve diğer spor dallarında yeteneklerini sergileyerek renkli görüntüler oluşturdu.

Başkan Kotan, "Yaz spor kurslarımıza katılan tüm çocuk ve yetişkin kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Sporun ve eğitimin her şartta devam ettiğini, yağmurun bile coşkumuzu engelleyemediğini gördük. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" dedi. Tören, sertifikaların dağıtımı ve sporcuların başarılarını kutlamalarıyla sona erdi. - ANTALYA