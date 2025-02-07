Antalya'da Yeni Spor Merkezi: 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi Hizmete Girdi - Son Dakika
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Antalya'da Yeni Spor Merkezi: 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi Hizmete Girdi

Antalya\'da Yeni Spor Merkezi: 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi Hizmete Girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15. ASFİM'ini 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi'nde açtı. Ücretsiz sunulan çeşitli spor aktiviteleri ile Antalyalı vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Başkan Muhittin Böcek, gençlere ve sporseverlere yeni bir imkan sağladı.

07.02.2025 14:57  Güncelleme: 15:07
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalıları sporla buluşturduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezi'ne (ASFİM) bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi'nin 15'inci ASFİM'i, 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi'nde hizmete girdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in göreve geldiğinde yarım kalmış halde bulduğu, tamamlayarak gençlere armağan ettiği ve Cumhuriyetin 100. yılında Muratpaşa ilçesinde hizmete giren '100. Yıl Sedir Spor Kompleksi' artık vatandaşların da kullanabileceği bir spor merkezine sahip. Başta güreş ve basketbol olmak üzere birçok spor dalının antrenmanlarına ve spor müsabakalarına ev sahipliği yapan 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi'nde ASFİM hizmete girdi.

Yoğun ilgi görüyor

ASFİM'de Antalyalı vatandaşlara pilates, reformar, step, aerobik, fitness, zumba ve çocuk cimnastiğine kadar birçok branş ücretsiz sunuluyor. Sedir ASFİM, hizmete girdiği ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmete sunduğu bu merkez ile ASFİM sayısı 15'e yükseldi. 5 yıldızlı spor merkezlerini aratmayan ASFİM, sporseverlerin beğenisini topluyor.

Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür

Sedir ASFİM'de spor yapan Şaban Karagöz, Sedir Mahallesi'nde oturduğunu belirterek, evine yakın bir bölgede böyle ücretsiz bir spor salonu olmasından dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Şaban Karagöz, "Böyle bir salonu çok istiyorduk. Büyükşehir Belediyesi bu isteğimize cevap verdi. Bu sayede gelip sporumuzu yapabiliyoruz. Uzman hocalarımız sayesinde vücudumun kendine geldiğini hissediyorum. Bu hizmeti sunduğu için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi.

Nurcan Demir: "Özel salonlara da gittim ama buradaki performansı hiçbir yerde görmedim"

ASFİM'de spor yapan Nurcan Demir ise pilates derslerini katıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Evime yakın ve ücretsiz olması sebebiyle burayı tercih ediyorum. Buradaki her şey yeni ve hocalarımız da bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Özel salonlara da gittim ama buradaki performansı hiçbir yerde görmedim. İyi ki şehrimize kazandırıldı bu tesis. Bu samimi ve rahat ortamdan dolayı çok teşekkür ederim." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'da Yeni Spor Merkezi: 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi Hizmete Girdi - Son Dakika

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