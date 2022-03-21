Antalya'daki "Spor Psikolojisi Zirvesi" tamamlandı - Son Dakika
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Antalya'daki "Spor Psikolojisi Zirvesi" tamamlandı

21.03.2022 16:39
Antalya'daki "Spor Psikolojisi Zirvesi" tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen "Spor Psikolojisi Zirvesi" sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen "Spor Psikolojisi Zirvesi" sona erdi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde antrenör, sporcu, sporcu aileleri, spor psikologları ile yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, üç gün sürdü.

Farklı paydaşların bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaştığı zirvede, Türkiye'deki spor psikolojisi uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi amacıyla 6 farklı konu alanını içeren çalıştaylar düzenlendi.

Çalıştaylarda, olimpiyat oyunları sürecinde spor psikolojisi uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi için alanda çalışan spor psikologlarının yetkinlikleri, etik kurallar, bireysel ve takım sporlarında spor psikolojisi uygulamaları, sporcu öğrencilerin sorunları, aile-antrenör-sporcu iletişiminin boyutları ele alındı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının kentte organize ettiği zirvenin tamamlandığını belirtti.

Zirvede sporcular ve sporcu ailelerinin tecrübelerini aktardığını anlatan Gürhan, şunları ifade etti:

"Atina 2004'ten Paris 2024'e spor psikolojisi uygulamalarını çok yönlü değerlendirmek, konuyu akademik bakış açısıyla ele almak, antrenör, sporcu, yönetici, aile, medya, spor psikoloğu deneyimlerini aktarmak amacıyla Spor Psikolojisi Zirvesi'nde bir araya gelindi. Milli sporcu, antrenör, akademisyen, hakem, sporcu aileleri ve federasyon başkanlarımızın ağırlandığı zirvenin Türk sporunun gelişimi ile sporun tabana yayılması adına hayırlar getirmesini diliyorum."

Çalıştay sonuç raporlarının kamuoyuyla daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Antalya'daki Spor Psikolojisi Zirvesi tamamlandı
Antalya'daki Spor Psikolojisi Zirvesi tamamlandı
Antalya'daki Spor Psikolojisi Zirvesi tamamlandı
Antalya'daki Spor Psikolojisi Zirvesi tamamlandı

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Türkiye, gençlik, Antalya, Adalet, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya'daki 'Spor Psikolojisi Zirvesi' tamamlandı - Son Dakika


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