Antalya haberi... Gezen Sinema" Antalya'da KYK yurdu öğrencilerini sinemayla buluşturdu - Son Dakika
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Antalya haberi... Gezen Sinema" Antalya'da KYK yurdu öğrencilerini sinemayla buluşturdu

13.10.2022 08:42
Antalya haberi... Gezen Sinema" Antalya'da KYK yurdu öğrencilerini sinemayla buluşturdu

Antalya spor haberine göre Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu öğrencilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Gezen Sinema tırı ile film gösterimi yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu öğrencilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Gezen Sinema tırı ile film gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca farklı illerde vatandaşları sinemayla buluşturan Gezen Sinema tırı, KYK Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler için başrollerini Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın paylaştığı "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimini yaptı.

Program öncesinde müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, daha sonra filmi izleme fırsatı buldu.

Film gösterimi için toplanan öğrencilerden Merve Boyu, programı çok beğendiğini ifade etti.

Programın yurttaki öğrencileri de bir araya getirdiğini kaydeden Boyu, "Hem sosyal aktivite oldu bizim için hem de açık hava sinemasını hep merak ediyordum daha önce hiç yaşamadım böyle bir şey. Bizim için farklılık oldu. Nostaljik bir film seçilmesini de çok beğendim." dedi.

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Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Sinema, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya haberi... Gezen Sinema' Antalya'da KYK yurdu öğrencilerini sinemayla buluşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya haberi... Gezen Sinema" Antalya'da KYK yurdu öğrencilerini sinemayla buluşturdu - Son Dakika
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