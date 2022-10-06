Antalya haberleri... Kaş'ta dalış turizmi gelişiyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde 2-7 Ekim'de 6'ncısı düzenlenen CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonası devam ediyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, CMAS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın ilçede yapılmasının mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Şampiyonaya 39 ülkeden 120'nin üzerinde sporcunun katılım sağladığını belirten Başkan Mutlu Ulutaş, "Burada dalış faaliyetlerinin yapılması ve bunun bu tür şampiyonalarla desteklenmesi, ülkemizdeki denizlerin önemini daha da artırıyor. Bu, özellikle denizaltındaki habitatı, biyolojik canlılığı, gelen misafirlerimizin görmesi açısından da iyi bir tanıtım oluyor. Çünkü bu tür şampiyonaları yaptıkça dalış turizmi ilçemizde de gelişiyor" dedi.

"Milli sporcularımız da rekorlar kırdı, 5 Türkiye rekoru kırıldı"

Şampiyonada önemli dereceler alındığını, 10 dünya rekoru kırıldığını kaydeden Başkan Ulutaş, "Milli sporcularımız da rekorlar kırdı, 5 Türkiye rekoru kırıldı. CMAS tarihinde bir ilk olan 132 metrede Hırvat sporcunun kırmış olduğu dünya rekoru çok önemli. Dalışlar devam ediyor, 2 gün daha sürecek. Biz de bu tür şampiyonaları sürdürmek istiyoruz. Dalış turizminin Kaş ilçemizde, Antalya'da ve Türkiye'de gelişmesi için desteğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Başkan Ulutaş, Kaş'ta sualtı sanat parkı oluşturduklarını, misafirlerin burayı dalış yaparak, ziyaret edebileceğini de belirtti. - ANTALYA