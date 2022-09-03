670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor - Son Dakika
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670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

03.09.2022 10:28
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı.

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve Kırkpınar'dan daha eski olan Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 15 bin kişilik Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

Namlı pehlivanların 1352'den beri kispet giydiği güreşlerin ikinci gününde başpehlivanlar da er meydanına çıkacak.

Kırkpınar'ın son başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar ve Elmalı başpehlivanı İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil başta olmak üzere 80 başpehlivan ile yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı güreşler, yarın yapılacak başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

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Kaynak: AA

Elmalı Yağlı Güreşleri, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan devam ediyor - Son Dakika
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