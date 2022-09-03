Serbest dalış rekortmeni Ercümen, 2 günde 2 birincilik kazandı - Son Dakika
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Serbest dalış rekortmeni Ercümen, 2 günde 2 birincilik kazandı

03.09.2022 10:11
Serbest dalış rekortmeni Ercümen, 2 günde 2 birincilik kazandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nın ikinci gününde gerçekleştirilen 'İp Destekli Sabit Ağırlık' kategorisindeki dalışlarda kadınlarda Şahika Ercümen ve erkeklerde Rüstem Derin birinci oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nın ikinci gününde gerçekleştirilen 'İp Destekli Sabit Ağırlık' kategorisindeki dalışlarda kadınlarda Şahika Ercümen ve erkeklerde Rüstem Derin birinci oldu. Şampiyonanın ilk gününde paletli sabit ağırlık kategorisinde birincilik kazanan dünya rekortmeni Ercümen, iki günde 2 şampiyonluk elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nın ikinci gününde 'İp Destekli Sabit Ağırlık' dalında yarışma yapıldı. Büyüklerde kadınlarda ve erkeklerde ilk günün birincileri olan milli sporcularımız, kadınlarda Şahika Ercümen ve erkeklerde Rüstem Derin birinci oldu. İlk gün yapılan yarışmalarda da Ercümen ve Derin Türkiye şampiyonu olmuştu.

Türkiye Serbest Dalış Açıksu/Outdoor Şampiyonası'nın ikinci gününde 'İp Destekli Sabit Ağırlık' kategorisinde dalış gerçekleştirildi. 9'u kadın, 25 sporcunun madalya mücadelesi verdiği dalışlarda büyükler kadınlarda dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen 74 metre ile birinci, Yasemin Ulucan 52 metre ile ikinci, Bilge Çingigiray 51 metre ile üçüncü oldu.Büyükler erkeklerde, milli sporcu Rüstem Derin 78 metre ile birinciliği kazandı. İkinciliği Serkan Toprak 67 metre ile üçüncülüğü de Ahmet Barış Kahraman 55 metre ile elde etti.Genç kadınlarda Toprak Toprak 33 metre ile genç erkeklerde Doruk Dizdar 25 metre ile birinciliği elde etti. Master kadınlarda 30 metre ile Birgül Erken, master erkeklerde 52 metre ile Birol Özbek birinci oldu.

Şampiyona üçüncü gününde 'Çift palet sabit ağırlık' kategorisinde devam edecek. Bu dalda dünya rekortmeni Şahika Ercümen'in Türkiye rekoru denemesi yapması bekleniyor. Yarışmalarda dereceye giren sporcular, ekim ayında yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.


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Golfçüler, TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu Finali için Antalya'da Golfçüler, TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu Finali için Antalya'da Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapılıyor Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapılıyor
Kaynak: DHA

Şahika Ercümen, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serbest dalış rekortmeni Ercümen, 2 günde 2 birincilik kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serbest dalış rekortmeni Ercümen, 2 günde 2 birincilik kazandı - Son Dakika
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