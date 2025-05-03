Antalya'nın Konyaaltı Sahili, X-WATERS Yarışına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Antalya'nın Konyaaltı Sahili, X-WATERS Yarışına Ev Sahipliği Yaptı

Antalya\'nın Konyaaltı Sahili, X-WATERS Yarışına Ev Sahipliği Yaptı

Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili, X-WATERS açık su yüzme yarışında 30 ülkeden bine yakın yüzücüyü ağırladı. Yarışta kadınlar ve erkekler ayrı kategorilerde mücadele etti ve etkinlik boyunca renkli şamandıralar görsel bir şölen oluşturdu.

03.05.2025 13:15  Güncelleme: 13:20
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Antalya'nın Konyaaltı Sahili, X-WATERS kapsamında 30 ülkeden bine yakın yüzücüyü ağırladı. Kadınlar ve erkekler ayrı kategorilerde yarışırken, renkli şamandıralar ve güvenlik önlemleriyle Akdeniz'de görsel şölen yaşandı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, bu yıl bir kez daha Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı X-WATERS'a ev sahipliği yaptı. Kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışta sporcular, Akdeniz'in berrak sularında kıyasıya mücadele etti. Türkiye Yüzme Federasyonu takviminde yer alan, Antalya Valiliği koordinasyonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Corendon Airlines ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyona, farklı yaş ve ülkelerden yüzlerce sporcu katıldı. Katılımcılar arasında profesyonel yüzücülerin yanı sıra, açık deniz yüzme tutkunları da yer aldı. Yarışın startını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu birlikte verdi. Sahil kenarında toplanan kalabalık, sporcuların denize atılmasıyla birlikte coşkulu anlara tanıklık etti. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'da 30 ülkeden bine yakın sporcunun yarıştığı organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akdeniz'de bu tür etkinliklerin devamını diliyorum" dedi.

Şamandıralar görsel şölen oluşturdu

Yarış boyunca sahil güvenlik botları, cankurtaranlar ve organizasyon ekipleri parkur güvenliğini sağladı. Katılımcılar, su üstünde kolaylıkla fark edilmelerini sağlayan turuncu ve pembe renkli şamandıralar taşıdı. Etkinlik süresince gökyüzünde devriye gezen dronlar da organizasyonun farklı açılardan kayda alınmasını sağladı. Yarışa katılan sporcular farklı renklerdeki şamandıralarıyla denize açıldı. Görsel şölenin yaşandığı yarışta, Konyaaltı Sahili hem katılımcılar hem de izleyiciler için heyecan verici bir atmosfer sundu. Yarışmacıların numaraları kollarına yazılırken, her biri yarışa ait özel boneler ve mayolarla parkura hazırlandı.

Etkinlik, farklı ülkelerden gelen katılımcılar sayesinde aynı zamanda kültürel bir buluşmaya da sahne oldu. Sahilde toplanan izleyiciler, yakınlarını ve favori sporcularını alkışlarla destekledi.

5 kilometrelik etapta erkekler kategorisinin birincisi, Stamina Swimming Club adına yarışan Aleksandr Kaluzhskiy (39) olurken; kadınlar kategorisinde ise World Class kulübünden Ekaterina Sokolova (37) birincilik kürsüsüne çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'nın Konyaaltı Sahili, X-WATERS Yarışına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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