Antalya spor haberleri | Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Antalya spor haberleri | Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

15.10.2022 14:38
Antalya spor haberleri | Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi

Gelen Antalya haberine göre Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası, Antalya'da yapıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası, Antalya'da yapıldı.

Konyaaltı ilçesindeki Megasaray Westbeach Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, Kazakistan ve Suudi Arabistan'dan 53'ü erkek 86 sporcu mücadele etti.

TEF Olimpiyat Koordinatörü Kenan Gönder, AA muhabirine, turnuvanın sezon başlangıç yarışması olduğunu belirterek, "Olimpik sporcu havuzumuzda bulunan sporcularımız da bu turnuvalarda yarışıyor. Aldıkları puanlar neticesinde önümüzdeki turnuvalara katılma şansı bulacaklar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya spor haberleri | Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya spor haberleri | Antalya'da Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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