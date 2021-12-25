Konyaaltı Belediyesinin düzenlediği Antalya Ultra Trail Maratonu başladı.

54 kilometrelik koşunun startı, Konyaaltı Belediyesi önünde verildi. Deniz kenarında başlayan koşu, yarın karla kaplı Saklıkent Kayak Merkezi'nde sona erecek.

Sporcular, doğal güzergahlarda koşarak Kapuz Kanyonu, Doyran Göleti, antik kentler Trebenna ve Neapolis'ten geçiş yapacak.

Maratonun ikinci koşusu olan 28 kilometrelik parkura da belediye önünden start verildi. Bu parkurda sporcular, tırmanma kayalarıyla bilinen Geyikbayırı'nda bitiş çizgisine ulaşacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaptığı açıklamada, organizasyona katılımın çok iyi olduğunu belirtti.

Yarışlara 17 ülkeden 54 farklı şehirden sporcuların başvurduğunu aktaran Esen, "En uzun iki parkur bugün koşulmaya başlandı. Yarın saat 09.00'dan itibaren de 5 ve 12 kilometrelik koşuların yanı sıra çocuk ve halk koşularının startını vereceğiz. 'Maviden beyaza' sloganıyla başlattığımız maratonu geleneksel hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.