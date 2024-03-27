Antalyalı sporcu İlknur Su Topal, Genç Kadınlar Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası\'nda ikinci kez birinci oldu

Spor

Ordu'da gerçekleştirilen Genç Kadınlar Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda kazanan ikinci kez Antalyalı sporcu İlknur Su Topal oldu.

Geçen sene Erzurum'da düzenlenen şampiyonada tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan İlknur Su Topal, bu sene de 22- 23 Mart tarihlerinde Ordu'da düzenlenen şampiyonada birinciliği kimseye kaptırmadı. Antalya Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi olan İlknur Su Topal, kendisini beden eğitimi öğretmeninin çalıştırdığını ve yarışma esnasındaki motivasyonunun kendisini olumlu etkilediğini söyledi. Topal, bundan sonraki hedefinin Bilek Güreşi Milli Takımı'nda daimi olarak yer bulmak ve başarısını devam ettirmek olduğunu söyledi. - ANTALYA