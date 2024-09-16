Antalyaspor, Adana Demirspor\'u 2-1 Yendi

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ANTALYASPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, harika bir zafer elde ettiklerini söylerken, Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ise maç sonunda rahatsızlandığını belirterek basın toplantısına katılmadı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Adana Demirspor'u 50'nci dakikada Sam Larsson ve Braian Samudio'nun 90+8'inci dakikada attığı golle 2-1 yendi. Rakip Adana Demirspor'un tek golü ise 84'üncü dakikada Salih Kavrazlı'dan geldi. Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, deplasman ekibi ise 1 puanla son sıradaki yer alıyor. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio açıklamalarda bulunurken, Adana Demirspor teknik direktörü Michael Valkanis ise rahatsızlandığını söyleyerek basın toplantısına katılmadı.

AURELIO: BU HARİKA ZAFERİ ELDE ETTİK

Adana Demirspor'a karşı zor bir maç oynadıklarını dile getiren Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Larsson'un harika golüyle 1-0 öne geçtik. Daha sonrasında rakip duran toptan beraberliği yakaladı. Ama bizim için önemli olan son ana kadar, son saniye kadar pes etmemek oldu. Samudio'nun da kafa golüyle 2-1 öne geçtik ve bu harika zaferi elde ettik" dedi.

'BU İYİ SONUÇLARIN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM'

Takımın ilk beş haftalık performansından memnun olup olmadıkları sorusuna Aurelio, "Tabii ki daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Bugüne kadarki aldığımız sonuçların tamamından memnun olduğumuzu söyleyemem. Çünkü Beşiktaş'a ve Başakşehir'e karşı maç kaybettik. Açıkçası çok gol yiyerek bu maçları kaybettik. Bunları iyileştirmemiz gerekiyor. Bu bir süreç ve biz de bu sürecin içerisindeyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünkü aldığımız galibiyet belki de bu sürecin bir başlangıcıydı. Bugün çok iyi bir sonuç elde ettik. Bu iyi sonuçların devam etmesini diliyorum" diye konuştu.