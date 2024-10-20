Antalyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

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Onvo Antalya spor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile 27 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dünkü Galatasaray maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki spor salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada çalıştı.

Antrenmana, 19 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.